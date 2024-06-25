Турист вишкрябав своє ім'я на одній з найбільших пам'яток людства й тепер заплатить за це

Турист з Казахстану вирішив "розписатися" на стіні древньої вілли у Помпеях. Тепер він заплатить за це величезний штраф. Італійці просто шоковані вандалізмом.

Можливо, турист тренувався роздавати автографи. Або вирішив увічнити себе в історії древніх Помпеїв. Зрештою, його упіймали у момент видряпування свого імені на стіні древньої вілли. Припускають, що вона належала Луцію Секундусу.

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Італійці обурені й чекають покарання для вандала

Такий вчинок туриста дуже обурив італійців. Вони гостинно ставляться до мандрівників та загалом не підтримують масштабних антитуристичних протестів, які цього літа сколихнули Європу. Однак і випробовувати їхнє терпіння, руйнуючи древні пам'ятки точно не варто.



Турист розписався на стінах древньої вілли / Parco Archeologico

На акт вандалізму вже відреагував директор парку Габріель Зухтрігель. Він наголосив, що вчинок туриста не можна назвати цивілізованим. Спершу повідомляли, що вандала затримали, а тепер стало відомо, як його покарають. Як виявилося – штрафом.

Завдяки новому закону, винуватець злочину повинен буде заплатити за відновлення стіни,

– мовиться у повідомленні.

Точну суму наразі не озвучують. Водночас можна припустити, що реставрація стіни, якій понад 2 тисячі років, – бюджетною не буде.