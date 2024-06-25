Можливо, турист тренувався роздавати автографи. Або вирішив увічнити себе в історії древніх Помпеїв. Зрештою, його упіймали у момент видряпування свого імені на стіні древньої вілли. Припускають, що вона належала Луцію Секундусу.
Зверніть увагу Греція запровадить обмеження для однієї категорії туристів на своїх найпопулярніших островах
Італійці обурені й чекають покарання для вандала
Такий вчинок туриста дуже обурив італійців. Вони гостинно ставляться до мандрівників та загалом не підтримують масштабних антитуристичних протестів, які цього літа сколихнули Європу. Однак і випробовувати їхнє терпіння, руйнуючи древні пам'ятки точно не варто.
Турист розписався на стінах древньої вілли / Parco Archeologico
На акт вандалізму вже відреагував директор парку Габріель Зухтрігель. Він наголосив, що вчинок туриста не можна назвати цивілізованим. Спершу повідомляли, що вандала затримали, а тепер стало відомо, як його покарають. Як виявилося – штрафом.
Завдяки новому закону, винуватець злочину повинен буде заплатити за відновлення стіни,
– мовиться у повідомленні.
Точну суму наразі не озвучують. Водночас можна припустити, що реставрація стіни, якій понад 2 тисячі років, – бюджетною не буде.