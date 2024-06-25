Возможно, турист тренировался раздавать автографы. Или решил увековечить себя в истории древних Помпеев. В конце концов, его поймали в момент выцарапывания своего имени на стене древней виллы. Предполагают, что она принадлежала Луцию Секундусу.

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Итальянцы возмущены и ждут наказания для вандала

Такой поступок туриста очень возмутил итальянцев. Они гостеприимно относятся к путешественникам и вообще не поддерживают масштабных антитуристических протестов, которые этим летом всколыхнули Европу. Однако и испытывать их терпение, разрушая древние памятники точно не стоит.



Турист расписался на стенах древней виллы / Parco Archeologico

На акт вандализма уже отреагировал директор парка Габриэль Зухтригель. Он отметил, что поступок туриста нельзя назвать цивилизованным. Сначала сообщали, что вандала задержали, а теперь стало известно, как его накажут. Как оказалось – штрафом.

Благодаря новому закону, виновник преступления должен будет заплатить за восстановление стены,

– говорится в сообщении.

Точную сумму пока не озвучивают. В то же время можно предположить, что реставрация стены, которой более 2 тысяч лет, – бюджетной не будет.