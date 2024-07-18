Навіть після початку повномасштабного вторгнення Росії українські турфірми продовжили працювати. Найпопулярнішим став формат автобусних турів. Для українців продовжують розробляти нові тури та відкривати нові маршрути, розповідає Закордон 24.

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Як обрати ідеальний тур

Переконайтеся, що турфірма – перевірена. Для цього найкраще обирати відомих "гравців" на ринку. Перш ніж перерахувати оплату, промоніторте сторінку турфірми у соцмережах. Зокрема, чи є там реальний контент з вже реалізованих турів. Почитайте відгуки або, якщо є можливість, зберіть відгуки від знайомих, які вже подорожували з українськими турфірмами.

Узгодьте всі важливі деталі. Зокрема, якщо бажаєте мешкати наодинці, казати про це потрібно завчасно (+ доплата). Окрім того, уточніть, чи має обраний тур нічні переїзди. Вони роблять тур трішки дешевшим, однак підходять не всім. Проаналізуйте, чи вам буде комфортно провести 20 – 30 годин в автобусі.

Оберіть ідеальні для себе екскурсії. Іноді турфірма може пропонувати до 10 – 15 додаткових активностей. Однак ви не зобов'язані платити за всі. Відвідуйте лише ті екскурсії, які насправді вам цікаві.



Автобусні тури – один з найбюджетніших варіантів мандрівки / Unsplash

Збережіть контакти турфірми та керівника або керівниці групи. Навіть якщо не плануєте губитися, ця інформація ніколи не буде зайвою. На жаль, від форс-мажорів ніхто не застрахований.

Зважайте на погоду. Найчастіше автобусні тури возять мандрівників до країн ЄС. Наразі там фіксують аномальну спеку. Туристів просять зважати, що температура повітря подекуди тримається на рівні +40 градусів.