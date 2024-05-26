У Туреччині можуть посилити перевірки в аеропортах: що відомо

У Туреччині пропонують внести зміни до закону про цивільну авіацію. Якщо їх ухвалять, перевірки в аеропортах країни можуть посилити.

Законопроєкт, який передбачає внесення змін до правил цивільної авіації, запроваджує жорсткі заходи безпеки в аеропортах. Те, що запропонував міністр транспорту та інфраструктури Абдулкадір Уралоглу викликало значну реакцію.

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У Туреччині можуть посилити обшуки в аеропортах

Так, згідно з чернеткою законопроєкту, всіх пасажирів обшукуватимуть за допомогою спеціального пристрою. Якщо огляду за допомогою пристрою недостатньо, пасажира можуть оглянути вручну.

Пасажири, які відмовляться піддатися ручному обшуку, не будуть допущені на борт,

– резюмував пропозицію Уралоглу.

Запропоновані зміни викликали дискусію після позову, поданого суддею Айкутом Ресулоглу, який заперечував необхідність обшуку суддів, оскільки його обшукували на контрольно-пропускному пункті в аеропорту Сабіха Гекчен.

Наступне рішення 10-ї палати Державної ради обговорити це питання викликало значну реакцію в соціальних мережах, і багато користувачів висловили занепокоєння конфіденційністю. Поки зміни не ухвалено, законопроєкт лише внесли для розгляду.

До слова, в основних аеропортах Туреччини вже є два пункти огляду. Вперше багаж перевіряють на вході до зони загального доступу, другий – після перевірки документів. Практику перевірок хочуть поширити і регіональні аеропорти Туреччини.