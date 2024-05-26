Законопроект, предусматривающий внесение изменений в правила гражданской авиации, вводит жесткие меры безопасности в аэропортах. То, что предложил министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу вызвало значительную реакцию.

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В Турции могут ужесточить обыски в аэропортах

Так, согласно черновику законопроекта, всех пассажиров будут обыскивать с помощью специального устройства. Если осмотра с помощью устройства недостаточно, пассажира могут осмотреть вручную.

Пассажиры, которые откажутся подвергнуться ручному обыску, не будут допущены на борт,

– резюмировал предложение Уралоглу.

Предложенные изменения вызвали дискуссию после иска, поданного судьей Айкутом Ресулоглу, который отрицал необходимость обыска судей, поскольку его обыскивали на контрольно-пропускном пункте в аэропорту Сабиха Гекчен.

Следующее решение 10-й палаты Государственного совета обсудить этот вопрос вызвало значительную реакцию в социальных сетях, и многие пользователи выразили обеспокоенность конфиденциальностью. Пока изменения не приняты, законопроект только внесли для рассмотрения.

К слову, в основных аэропортах Турции уже есть два пункта досмотра. Впервые багаж проверяют на входе в зону общего доступа, второй – после проверки документов. Практику проверок хотят распространить и региональные аэропорты Турции.