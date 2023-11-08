Чоловік все життя прожив у турецькому місті Кайсері і навіть не підозрював, що просто у нього під ногами – справжній історичний скарб. Прямо під його будинком виявили стародавнє підземне місто. Воно має кілька рівнів, поєднаних тунелями.

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Підземний світ, який ще треба дослідити

Мустафа Халіджіоглу, який весь цей час жив над знахідкою, використовував підвали будинку як сарай. Там накопичилось чимало сміття. Підземне місто виявили під час великого прибирання.

Ми почистили бруд і знайшли підземне місто. У ньому три-чотири поверхи. Необхідно серйозно розкопати його,

— розповів 57-річний житель Туреччини, який виявив стародавню пам'ятку.

Власник будинку показав, як тривають розкопки / Фото Haber Turk

За даними турецьких істориків та археологів, цим тунелям понад 2 000 років. До деяких ділянок підземного міста доступу поки немає, тому що вони знаходяться на приватній місцевості. Але зараз є можливість дослідити доступну територію – від 150 до 200 метрів під землею. Розкопки ведуться силами і коштом родини Мустафи Халіджіоглу.

Ми працюємо тут літом і зимою власними силами вже 5 років. Ми хочемо, щоб туристи, які приїжджають сюди, бачили щось замість руїн. Я оцінюю, що підземне місто, в якому ми працюємо, займає 300 квадратних метрів,

– каже власник будинку.

Після того, як жителі покинули це місто, його підземелля почали використовувати як комори та склади. А пізніше турки зводили будинки вже над ними. Знайдене підземне поселення нагадує таке ж місто у Каппадокії.

У Стамбулі планують зробити платним вхід до відомої мечеті

Туристам, які бажають відвідати Айя-Софію у Стамбулі, потрібно готуватися до оплати за вхід. Міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой підтвердив, що нові правила почнуть діяти з 15 січня 2024 року.

Поки що точну суму, яку встановлять за вхід до мечеті, не оприлюднили. Рішення обґрунтовано "рекомендаціями ЮНЕСКО з питань збереження історичної спадщини". Через постійний потік туристів, мечеть Святої Софії завжди переповнена і повільно руйнується.

Турецька влада сподівається, що платний вхід допоможе зменшити кількість відвідувачів, а зібрані кошти використають для фінансування реставрації Айя-Софії.