Мужчина всю жизнь прожил в турецком городе Кайсери и даже не подозревал, что прямо у него под ногами – настоящее историческое сокровище. Прямо под его домом был обнаружен древний подземный город. Он имеет несколько уровней, соединенных тоннелями.

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Подземный мир, который еще предстоит исследовать

Мустафа Халиджиоглу, который все это время жил над находкой, использовал подвалы дома как сарай. Там накопилось немало мусора. Подземный город обнаружили во время большой уборки.

Мы почистили грязь и обнаружили подземный город. В нем три-четыре этажа. Необходимо серьезно раскопать его,

— рассказал 57-летний житель Турции, обнаруживший старинное поселение.

Владелец дома показал, как продолжаются раскопки / Фото Haber Turk

По данным турецких историков и археологов, этим туннелям более 2000 лет. К некоторым участкам подземного города доступа пока нет, потому что они находятся в частной местности. Но сейчас есть возможность изучить доступную территорию – от 150 до 200 метров под землей. Раскопки ведутся силами и средствами семьи Мустафы Халиджиоглу.

Мы работаем здесь летом и зимой сами уже 5 лет. Мы хотим, чтобы приезжающие сюда туристы видели что-то вместо руин. Я оцениваю, что подземный город, в котором мы работаем, занимает 300 квадратных метров,

– говорит владелец дома.

После того, как жители покинули этот город, его подземелья стали использовать в качестве амбаров и складов. А позже турки строили дома уже над ними. Найденное подземное поселение напоминает такой же город в Каппадокии.

В Стамбуле планируют сделать платным вход в известную мечеть

Туристам, желающим посетить Айя-Софию в Стамбуле, нужно готовиться к оплате за вход. Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой подтвердил, что новые правила начнут действовать с 15 января 2024 года.

Пока точная сумма, которую установят за вход в мечеть, не обнародована. Решение обосновано "рекомендациями ЮНЕСКО по сохранению исторического наследия". Из-за постоянного потока туристов, мечеть Святой Софии всегда переполнена и медленно разрушается.

Турецкие власти надеются, что платный вход поможет уменьшить количество посетителей, а собранные средства используют для финансирования реставрации Айя-Софии.