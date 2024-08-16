Деталі розповів Алі Єрлікая – міністр внутрішніх справ Туреччини. Він заявив, що відбитки пальців зніматимуть у всіх, хто прибуває на територію країни. Окрім того, Туреччина починає чипувати деякі документи.

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З якою метою запроваджують зміни

Єрлікая розповів, що у такий спосіб країна намагається врегулювати питання нелегальних мігрантів. Загалом лише за останній рік їх виявили до 126 тисяч.

Відбитки пальців братимуть у всіх туристів. Винятків не робитимуть навіть для громадян США та Великої Британії.

Окрім того, в життя готуються втілити ще один амбітний проєкт. Він передбачає впровадження чипованих посвідчень для людей, які користуються тимчасовим захистом на території країни. Зокрема, мовиться про громадян Сирії. Єрлікая зауважив, що чиповані документи не зможуть підробити або провести будь-які інші маніпуляції.



Нові проєкти змінять туризм до Туреччини / Unsplash

Зауважують, що це може дещо видозмінити туризм до Туреччини. Однак про жодні серйозні зміни у тенденціях наразі не мовиться. Хоча варто зауважити, що літо 2024 року стало серйозним розчаруванням для турецької туристичної сфери. Навіть місцеві мешканці обирають курорти інших країн.