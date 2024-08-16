Детали рассказал Али Ерликая – министр внутренних дел Турции. Он заявил, что отпечатки пальцев будут снимать у всех, кто прибывает на территорию страны. Кроме того, Турция начинает чипировать некоторые документы.

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С какой целью вводят изменения

Ерликая рассказал, что таким образом страна пытается урегулировать вопрос нелегальных мигрантов. Всего лишь за последний год их обнаружили до 126 тысяч.

Отпечатки пальцев будут брать у всех туристов. Исключений не будут делать даже для граждан США и Великобритании.

Кроме того, в жизнь готовятся воплотить еще один амбициозный проект. Он предусматривает внедрение чипированных удостоверений для людей, которые пользуются временной защитой на территории страны. В частности, говорится о гражданах Сирии. Ерликая отметил, что чипированные документы не смогут подделать или провести любые другие манипуляции.



Новые проекты изменят туризм в Турцию / Unsplash

Отмечают, что это может несколько видоизменить туризм в Турцию. Однако ни о каких серьезных изменениях в тенденциях пока не говорится. Хотя стоит заметить, что лето 2024 года стало серьезным разочарованием для турецкой туристической сферы. Даже местные жители выбирают курорты других стран.