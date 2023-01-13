Туреччина визнає українські посвідчення водія: українці зможуть обміняти документ без іспитів

У країнах ЄС ще влітку 2022 року встановили єдині правила користування водійськими посвідченнями для українців, які знайшли прихисток в Європі. А відтепер набула чинності відповідна угода між Туреччиною й Україною.

Йдеться про взаємне визнання та обмін національних посвідчень для українських і турецьких водіїв. Про це повідомили в Головному сервісному центрі МВС України.

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Туреччина визнає водійські посвідчення українського зразка

Угода про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водіїв між Україною та Туреччиною набула чинності ще з 10 січня 2023 року.

Це означає, що тепер громадяни України, які переїхали на тимчасове чи постійне проживання до Туреччини, можуть обміняти свої водійські права на турецьке посвідчення водія без складання будь-яких іспитів. Те саме право в Україні отримують і громадяни Туреччини.

Зауважте, що угода стосується посвідчень водія всіх категорій ТЗ.

Аби обміняти документ, громадяни України повинні звернутися до місцевих управлінь населення Туреччини. Разом з тим, якщо ви надумаєте повернутися на постійне проживання в Україну, то турецькі права знову безперешкодно можна буде обміняти на національне посвідчення українського зразка.