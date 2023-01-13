Речь идет о взаимном признании и обмене национальных удостоверений для украинских и турецких водителей. Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД Украины.

Читайте также Медицина в Великой Британии: от бесплатных услуг до оплаты 150% от стоимости

Турция признает водительские удостоверения украинского образца

Соглашение о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений между Украиной и Турцией вступило в силу еще с 10 января 2023 года.

Это значит, что теперь граждане Украины, переехавших на временное или постоянное проживание в Турцию, могут обменять свои водительские права на турецкое водительское удостоверение без сдачи каких-либо экзаменов. То же право в Украине получают и граждане Турции.

Обратите внимание, что соглашение касается водительских удостоверений всех категорий ТС.

Чтобы обменять документ, граждане Украины должны обратиться в местные управления населения Турции. Вместе с тем, если вы захотите вернуться на постоянное проживание в Украине, то турецкие права снова беспрепятственно можно будет обменять на национальное удостоверение украинского образца.