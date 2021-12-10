Відомо, що українець діяв не самостійно. Він був учасником шахрайської групи.

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Детальніше про злочинні дії українця в Польщі

Учасники злочинної групи, до якої входив затриманий українець, обдурювали людей, які здійснювати покупки в Інтернеті. Схема обману виглядала так: шахраї списувалися з потенційними жертвами й надсилали їм посилання на фіктивний сайт. Жертви вводили свої дані для оплати, а зловмисники таким чином отримували доступи до чужих банківських рахунків.

У цих махінаціях громадянин України був відповідальним за отримання кодів BLIK. Невідома особа надсилала йому ці коди, а українець йшов та знімав готівку з банкоматів. За кожну таку операцію він отримував певний відсоток.

Що таке код BLIK Код BLIK – це мобільний платіжний метод, що діє в Польщі з 2015 року. Він дозволяє здійснювати транзакції без використання платіжної картки, тільки з 6-значним кодом, згенерованим на телефоні, в мобільному додатку банку. Так, за допомогою цього коду можна, наприклад, здійснювати оплату в магазинах чи знімати кошти в банкоматах без банківської картки.

Минулого четверга під час чергової спроби зняття готівки з банкомата громадянина України затримали у торговому центрі. В його автомобілі було достатньо доказів для того, щоб звинуватити затриманого в участі у злочинному угрупуванні. Так, в авто знайшли кілька телефонів та чеки з підтвердженням здійснення грошових транзакцій на суму понад 177 тисяч злотих.

Тепер аферисту загрожує до 5 років відбування покарання у в'язниці. Його спільників все ще активно розшукує поліція.

Також нещодавно цікавий випадок трапився у Варшаві. Поліція затримала 23-річного громадянина України, який хотів обдурити свого земляка, але той виявився обачнішим, ніж думав шахрай.