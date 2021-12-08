Цікаво, що обвинувачений хотів "нажитися" на своєму ж співвітчизнику. Проте, інший українець, який мав стати потенційною жертвою, виявився далекогляднішим за шахрая.

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Як українцеві в Польщі не вдалося реалізувати аферу

Місцева поліція розповіла, що громадянин України забув свій ноутбук під час поїздки у таксі. Коли чоловік зауважив втрату, то самостійно зв'язався з водієм, але той відповів, що жодних забутих речей у салоні авто не знаходив.

Пізніше таксист перетелефонував. За його словами, ноутбук забрав інший клієнт, який готовий повернути його за винагороду в сумі 1 500 злотих.

Потерпілий погодився на умови. Але водночас звернувся до правоохоронних органів. Поліцейські очікували на місті зустрічі двох учасників ситуації та затримали таксиста. Ним виявився також громадянин України. 23-річний аферист від самого початку переховував ноутбук в себе.

Молодикові за порушення закону тепер загрожує до 5 років ув'язнення.

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