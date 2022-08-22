В Іспанії, як і по всій Європі, на тлі економічної кризи зростають тарифи на споживання електроенергії. А отже не буде зайвим відстежувати час, коли доцільніше запустити пральну машину, попрасувати одяг або ж увімкнути духовку чи посудомийку. Якщо старатися користуватися електроприладами у найдешевший період доби, то можна непогано заощадити на рахунках наприкінці місяця.
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Як зекономити на використанні електроенергії в Іспанії
Середній орієнтир ціни однієї години на оптовому ринку складе 287,05 євро за мегават-годину. Але при цьому протягом дня тариф відрізняється. Так, найдорожча година буде з 07:00 до 08:00, коли ціна в рахунку зросте до 350,52 євро за мегават-годину (МВтг). Разом з тим, найдешевший тариф діє між 16:00 та 17:00, коли мегават-година оплачуватиметься у розмірі 196,58 євро.
Вартість споживання електроенергії впродовж доби
- з 00:00 до 01:00 – 303,83 євро за мегават-годину;
- з 01:00 до 02:00 – 305,18 євро за мегават-годину;
- з 02:00 до 03:00 – 321,17 євро за мегават-годину;
- з 03:00 до 04:00 – 332,16 євро за мегават-годину;
- з 04:00 до 05:00 – 340,93 євро за мегават-годину;
- з 05:00 до 06:00 – 347,50 євро за мегават-годину;
- з 06:00 до 07:00 – 345,86 євро за мегават-годину;
- з 07:00 до 08:00 – 350,52 євро за мегават-годину;
- з 08:00 до 09:00 – 330,54 євро за мегават-годину;
- з 09:00 до 10:00 – 290,65 євро за мегават-годину;
- з 10:00 до 11:00 – 251,83 євро за мегават-годину;
- з 11:00 до 12:00 – 233,16 євро за мегават-годину;
- з 12:00 до 13:00 – 233,87 євро за мегават-годину;
- з 13:00 до 14:00 – 241,89 євро за мегават-годину;
- з 14:00 до 15:00 – 230,42 євро за мегават-годину;
- з 15:00 до 16:00 – 212,22 євро за мегават-годину;
- з 16:00 до 17:00 – 196,58 євро за мегават-годину;
- з 17:00 до 18:00 – 201,44 євро за мегават-годину;
- з 18:00 до 19:00 – 236,35 євро за мегават-годину;
- з 19:00 до 20:00 – 276,93 євро за мегават-годину;
- з 20:00 до 21:00 – 299,06 євро за мегават-годину;
- з 21:00 до 22:00 – 346,73 євро за мегават-годину;
- з 22:00 до 23:00 – 342,42 євро за мегават-годину;
- з 23:00 до 00:00 – 317,96 євро за мегават-годину.