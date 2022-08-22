В Іспанії, як і по всій Європі, на тлі економічної кризи зростають тарифи на споживання електроенергії. А отже не буде зайвим відстежувати час, коли доцільніше запустити пральну машину, попрасувати одяг або ж увімкнути духовку чи посудомийку. Якщо старатися користуватися електроприладами у найдешевший період доби, то можна непогано заощадити на рахунках наприкінці місяця.

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Як зекономити на використанні електроенергії в Іспанії

Середній орієнтир ціни однієї години на оптовому ринку складе 287,05 євро за мегават-годину. Але при цьому протягом дня тариф відрізняється. Так, найдорожча година буде з 07:00 до 08:00, коли ціна в рахунку зросте до 350,52 євро за мегават-годину (МВтг). Разом з тим, найдешевший тариф діє між 16:00 та 17:00, коли мегават-година оплачуватиметься у розмірі 196,58 євро.

Вартість споживання електроенергії впродовж доби