Про це свідчать дані індексу Ticket Restaurant Card компанії Edenred. Ваучери на обіди працівникам чеських підприємств видає безліч компаній.

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Наскільки і чому виросли ціни

Керуючий рестораном в Оломоуці Томаш Корчак розповів, що у порівнянні з минулим роком комплексні обіди у їх ресторанах подорожчали на 5 крон, і тепер ціна становить 125 крон. Натомість вартість страв з основного меню закладу залишилась такою ж, як і була. Пиво, до прикладу, подорожчало на 2 крони.

Ресторани пояснюють, що підвищення цін пов'язано з ростом вартості продуктів, особливо м'яса та овочів. Підвищення орендної плати також зіграло свою роль. Крім того, безліч ресторанів стикаються з проблемою набору персоналу.

Безліч шефів та офіціантів протягом пандемії змінили галузь діяльності, тому зараз також підвищилась оплата праці, щоб хоч якось заповнити прогалину. Окрім цього, безліч людей звикли готувати вдома або ж замовляти доставку, і зараз менше відвідують ресторани,

– розповідає Корчак.

Ніколас Ейх, генеральний директор Edenred, зауважив, що підвищення цін на 3% у ресторанах відображає аналогічний ріст інфляції. До слова, підвищення вартості продуктів та послуг сфери обслуговування експерт прогнозує і надалі.