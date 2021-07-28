Об этом свидетельствуют данные индекса Ticket Restaurant Card компании Edenred. Ваучеры на обеды работникам чешских предприятий выдает множество компаний.

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Насколько и почему выросли цены

Управляющий рестораном в Оломоуце Томаш Корчак рассказал, что по сравнению с прошлым годом комплексные обеды в их ресторанах подорожали на 5 крон, и теперь цена составляет 125 крон. Зато стоимость блюд из основного меню заведения осталась такой же, как и была. Пиво, к примеру, подорожало на 2 кроны.

Рестораны объясняют, что повышение цен связано с ростом стоимости продуктов, особенно мяса и овощей. Повышение арендной платы также сыграло свою роль. Кроме того, множество ресторанов сталкиваются с проблемой набора персонала.

Множество шефов и официантов в течение пандемии изменили сферу деятельности, поэтому сейчас также повысилась оплата труда, чтобы хоть как-то заполнить этот пробел. Кроме этого, множество людей привыкли готовить дома или заказывать доставку, и сейчас меньше посещают рестораны,

– рассказывает Корчак.

Николас Эйх, генеральный директор Edenred, отметил, что повышение цен на 3% в ресторанах отражает аналогичный рост инфляции. К слову, повышение стоимости продуктов и услуг сферы обслуживания эксперт прогнозирует и в дальнейшем.