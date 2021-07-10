Середня ціна бензину Natural 95 на АЗС минулого тижня зросла на 26 копійок. Дизель зріс на 23 копійки. Про це свідчать дані CCS, який контролює ціни.

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Які прогнози

Аналітик Trinity Bank Лукаш Кованда говорить, що причиною підвищення цін є суттєве зростання ціни на нафту на світових ринках. Він додає, що цього тижня вперше з жовтня 2018 року нафта марки Brent перевищила рівень 77 доларів за барель.

Тільки Болгарія, Румунія, Литва, Польща та Словенія зараз мають дешевший бензин, ніж Чехія в Європейському Союзі. В Австрії та на Кіпрі він прирівнявся за ціною до Чехії.

Очікує, що наступного тижня ціни на паливо в Чехії ще зростуть приблизно на 15 копійок за літр.

Курс чеської крони до гривні становить 1.25