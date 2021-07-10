Средняя цена бензина Natural 95 на АЗС на прошлой неделе выросла на 26 копеек. Дизель вырос на 23 копейки. Об этом свидетельствуют данные CCS, который контролирует цены.

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Прогнозы

Аналитик Trinity Bank Лукаш Кованда говорит, что причиной повышения цен является существенный рост цены на нефть на мировых рынках. Он добавляет, что на этой неделе впервые с октября 2018 нефть марки Brent превысила уровень 77 долларов за баррель.

Только Болгария, Румыния, Литва, Польша и Словения сейчас имеют более дешевый бензин, чем Чехия в Европейском Союзе. В Австрии и на Кипре он приравнялся по цене в Чехии.

Ожидает, что на следующей неделе цены на топливо в Чехии еще вырастут примерно на 15 копеек за литр.