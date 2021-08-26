Найбільший стрибок вартості зафіксовано загалом у Середньочеському краї – ціни на нерухомість зросли на 19%, а квадратний метр зараз коштує 65 тисяч крон. Це зумовлено передусім підвищенням рівня інфляції.

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Зростання цін зафіксовано також у Брно та околицях, де вартість одного квадратного метра перевищила 45 тисяч крон (збільшилась на 18%). У багатьох регіонах спостерігається підвищений попит на котеджі.

Втім, за прогнозами експертів, зростання цін на нерухомість має сповільнитись протягом декількох наступних місяців. Щоправда, це супроводжуватиметься підвищенням вартості орендованого житла.

Після початку пандемії вартість оренди різко впала на території всієї Чехії, однак зараз починає знову рости. У Празі середня вартість оренди житла сягає 264 крон за квадратний метр.