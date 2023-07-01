Туристы возмущены, что цены в Хорватии внезапно выросли. Особенно это взволновало тех, кто отдыхал в стране в прошлом году и сейчас ощущает огромную разницу. Так сколько стоит отпуск в Хорватии этим летом – читайте в материале.

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Цены подняли буквально на все

Хорватия на протяжении многих лет является одним из самых популярных мест отдыха европейцев. Эта балканская страна привлекает потрясающей береговой линией, удивительными островами в голубом Адриатическом море, национальными парками и великолепной архитектурой городов. До недавнего времени туристы любили Хорватию за относительно умеренные цены. Но не этим летом.

Страна присоединилась к Шенгенской зоне и ввела евро – стоимость всего выросла моментально. Некоторые путешественники возмущаются, мол, в прошлом году ценники еще были в хорватских кунах, но теперь уже в евро.

Просто поменяли валюту, а цену оставили такой же: год назад солярий стоил 40 кун, сегодня – 40 евро,

- жалуются путешественники в соцсетях.

Лежак за 40 евро – это не шутка

Иностранных гостей Хорватии очень беспокоят цены на пляжные шезлонги. На острове Хвар он стоит 40 евро. В Сплите за лежак попросят 35 евро, а в Дубровнике – 33 евро.

Такие высокие цены отпугивают туристов, они пытаются спланировать свой отпуск в другом месте. Или приезжают в популярную Хорватию, но вынуждены экономить: отдыхать на солнце без лежака и зонтика, почти ничего не покупать на пляжах и экономить на развлечениях.

Пляжный отдых в Дубровнике / Фото Unsplash

Дорогие магазины и рестораны

А еще путешественникам в Хорватии чаще приходится готовить еду самостоятельно. Ведь ужин в ресторане тоже превратился в дорогое удовольствие.

Я сейчас в отпуске в Хорватии, там цены выше, чем в Австрии. Пицца обошлась мне в 18 евро, бифштекс – в 38 евро,

– пишет австрийское издание Kronen Zeitung, цитируя слова туриста.

Хорватская ежедневная газета "Slobodna Dalmacija" подсчитала цены на фрукты и овощи в популярных курортных городах:

инжир и вишня – 8 евро за килограмм;

груша – 5 евро за килограмм;

персик – 5 евро за килограмм;

огурец – 3 евро за килограмм.

Хорватия, согласно данным Евростата, является наиболее зависимой от туризма страной ЕС. Но цены в курортных городах Хорватии так разочаровывают туристов, что они пробуют искать более доступные варианты отдыха: в Турции, Греции или Египте.