Об этом сообщил чешский политик Петр Фиала . Глава чешского правительства также подчеркнул, что эта цифра будет увеличиваться, и к этому нужно быть готовым.

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В Чехии с пониманием относятся к беженцам из Украины

По словам Петра Фиала, из-за нападения России на Украину в Чехии началась значительная волна миграции. За последние дни и часы в страну приехало более 20 000 человек , преимущественно это мамы с детьми. В стране с пониманием относятся к беженцам и готовы принимать их.

Для помощи украинцам в Чехии создали специальный сайт , координирующий все процессы. Также была создана круглосуточная телефонная линия для граждан Украины, чтобы они могли получать ключевую информацию, которая им нужна для ориентации в новой стране.

В каждом регионе, добавил Петр Фиал, будут действовать центры помощи беженцам. Там можно получить все необходимые услуги: от регистрации до медицинского осмотра и поиска работы.

Еще политик отметил, что среди прочего сейчас в Чехии готовятся законодательные изменения, которые позволят украинцам получить свободный доступ к рынку труда без разрешения на работу .