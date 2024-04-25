Найбільший у світі – як баскетбольний майданчик: в костелі Кракова встановили вітраж

У церкві Господа Ісуса Доброго Пастиря на півночі Кракова можна знайти найбільший вітраж. Його створювали 2 роки, а встановили до сторіччя приходу Prądnik Czerwony.

У церкві в Кракові встановили найбільший вітраж у світі

Зокрема, вітраж складається з 27 вертикальних секцій, які відображають різні біблійні сцени. Весь ансамбль має площу 426 квадратних метрів, що робить його трохи більшим за баскетбольний майданчик.

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Концепт-художником був Вінцентій Куцма – скульптор, ілюстратор, лектор Краківської Академії образотворчих мистецтв. Він також відомий роботами, присвяченими Варшавському повстанню та Захисникам пошти у Гданську.

Я шукав інформацію на цю тему, але я не знайшов більшого окремого вітражу,

— сказав Мацей Швагерчак, художник зі студії, яка реалізувала проєкт.

Створення мистецького твору, який збирався два роки, відзначає 100-річчя заснування парафії Prądnik Czerwony.

Зараз у Кракові є найбільший у світі вітраж / Фото

Краків та його зв'язок із вітражною традицією

Ансамбль вітражів має назву "Через хрест до спасіння", а в центрі Христос – ворота, що ведуть до спасіння. Однак, замість того, щоб представити Христа як пастиря з вівцями, у цьому випадку він оточений святими та апостолами, натякаючи на ідею, що вони були врятовані його вірою в нього.

Нове доповнення також ще більше підвищує авторитет польського міста як місця для шанувальників вітражів.

Краків також має спеціалізований Музей вітражів на своїй території, і саме там у 1907 році була заснована перша фабрика вітражів у Польщі – зараз тут розташований музей.

Зауважимо, у 2019 році у Франції сталася трагічна подія – пожежа у соборі Паризької Богоматері. Її одразу ж взялися реставрувати, й нарешті через п'ять років після пожежі реставрацію майже закінчено – названо дату відкриття.