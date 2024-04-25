В церкви в Кракове установили самый большой витраж в мире

В частности, витраж состоит из 27 вертикальных секций, которые отражают различные библейские сцены. Весь ансамбль имеет площадь 426 квадратных метров, что делает его немного больше баскетбольной площадки.

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Концепт-художником был Винцентий Куцма – скульптор, иллюстратор, лектор Краковской Академии изобразительных искусств. Он также известен работами, посвященными Варшавскому восстанию и Защитникам почты в Гданьске.

Я искал информацию на эту тему, но я не нашел большего отдельного витража,

– сказал Мацей Швагерчак, художник из студии, которая реализовала проект.

Создание художественного произведения, который собирался два года, отмечает 100-летие основания прихода Prądnik Czerwony.

Сейчас в Кракове есть самый большой в мире витраж / Фото

Краков и его связь с витражной традицией

Ансамбль витражей называется "Через крест ко спасению", а в центре Христос – ворота, ведущие к спасению. Однако, вместо того, чтобы представить Христа как пастыря с овцами, в этом случае он окружен святыми и апостолами, намекая на идею, что они были спасены его верой в него.

Новое дополнение также еще больше повышает авторитет польского города как места для поклонников витражей.

Краков также имеет специализированный Музей витражей на своей территории, и именно там в 1907 году была основана первая фабрика витражей в Польше – сейчас здесь расположен музей.

Заметим, в 2019 году во Франции произошло трагическое событие – пожар в соборе Парижской Богоматери. Ее сразу же взялись реставрировать, и наконец через пять лет после пожара реставрация почти закончена – названа дата открытия.