У Варшаві відкрили новий центр допомоги українцям

Фонд "Польський Форум Міграційний" відкрив у Варшаві Центр допомоги та підтримки для людей з досвідом міграції та біженства. Він розташований за адресою вул. Górczewska 137.

Які послуги надає центр

З понеділка по п'ятницю, з 9:00 до 18:00, функціонуватиме новий центр, що надає безоплатну допомогу у розв'язання конкретних питань. Центр допоможе отримати доступ до освіти, медичної допомоги та розв'язання документальних питань в адміністраціях та установах.

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Для отримання допомоги від центру не потрібна попередня реєстрація. Достатньо звернутися безпосередньо до центру. Однак, якщо ви бажаєте скористатися безкоштовними консультаціями, то можна зареєструватися онлайн. Ви зможете безкоштовну консультацію від:

Психологів для дорослих, молоді та дітей;

Юристів;

Акушерки;

Спеціалістів з легалізації перебування;

Бізнес-консультантів;

Кар'єрних консультантів;

Та інших фахівців, які зможуть надати допомогу розв'язання інших проблем.

Якщо у вас є потреба у допомозі, зверніться до Фонду, і працівники центру з радістю перевірять, як і чим можуть допомогти вам.

Як отримати допомогу

Записатися на візит до будь-кого з перерахованих вище фахівців можна за телефоном +48 692-913-993 або написавши на адресу: zapisy@forummigracyjne.org

У центрі працює також світлиця для дітей віком від 3 до 8 років, де під опікою вихователів можна залишати дітей до чотирьох годин на день. Окрім робочих днів, кімната для дітей також працює в суботу з 10:00 до 14:00. Виховательки говорять українською та російською мовами.

У центрі допомагатимуть усім іноземцям, незалежно від того, коли і звідки вони в’їхали в Польщу. Фахівці консультують різними мовами, зокрема українською, російською, польською, білоруською, англійською, французькою, іспанською, чеченською, дарі, пушту.