Какие услуги оказывает центр

С понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00, будет функционировать новый центр, предоставляющий бесплатную помощь в решении конкретных вопросов. Центр поможет получить доступ к образованию, медицинской помощи и решению документальных вопросов в администрациях и учреждениях.

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Для получения помощи от центра не требуется предварительная регистрация. Достаточно обратиться к центру. Однако, если вы хотите воспользоваться бесплатными консультациями, можно зарегистрироваться онлайн. Вы сможете бесплатную консультацию от:

Психологи для взрослых, молодежи и детей;

Юристов;

Акушерки;

Специалистов по легализации пребывания;

Бизнес-консультанты;

Карьерных консультантов;

И других специалистов, которые смогут оказать помощь в решении других проблем.

Если вы нуждаетесь в помощи, обратитесь в Фонд, и работники центра с радостью проверят, как и чем могут помочь вам.

Как получить помощь

Записаться на визит к любому из вышеперечисленных специалистов можно по телефону +48 692-913-993 или написав по адресу: zapisy@forummigracyjne.org

В центре работает также горница для детей в возрасте от 3 до 8 лет, где на попечении воспитателей можно оставлять детей до четырех часов в день. Кроме рабочих дней, комната для детей работает в субботу с 10:00 до 14:00. Воспитательницы говорят на украинском и русском языках.

В центре будут помогать иностранцам, независимо от того, когда и откуда они въехали в Польшу. Специалисты консультируют на разных языках, в частности на украинском, русском, польском, белорусском, английском, французском, испанском, чеченском, даре, пушту.