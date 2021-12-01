В середньому зарплата коливається від 3 до 3,5 тисячі злотих. Про це розповіла Ірина Раріх, уповноважена у справах іноземців польського міста Валбжих.

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Українцям не платять менше

Мовиться про роботу для людей без спеціальної освіти – тих, хто переважно працює фізично. В такому випадку робота часто ділиться на зміни – ранкові, денні та нічні. Робочий день триває 8 годин, субота та неділя переважно є вихідними. Щомісяця в українській валюті зарплата сягає 20 – 23 тисячі гривень. А от зарплата лікаря, наприклад, може сягати у Польщі 5 – 8 тисяч злотих, тобто близько 30 – 53 тисячі гривень.

Якщо хтось каже, що заробляє менше, бо він українець – це брехня. Платять усім однаково,

– наголосила Раріх.

Вона звернула увагу на те, що вкрай важливо знати мову країни, в якій працюєш, а також мати спеціалізацію та відповідну освіту. В іншому випадку є ризик залишитися з невеликою зарплатою. "Оце різниця тільки у цьому", – запевнила вона.

Зверніть увагу! Ті, хто приїжджає у Польщу по безвізу, можуть законно працювати у країні не більше ніж 3 місяці. Втім, на час пандемії COVID-19 цей термін продовжили до кінця епідеміологічного стану + ще 30 днів.

Готові освоювати нове

За словами уповноваженої, зараз працювати у Польщу їдуть багато освітян, лікарів, інженерів та інших українців з вищою освітою. Часто вони погоджуються на низькооплачувану роботу, розуміючи, що будуть розвиватися. Раріх наголосила, що це – європейці. "Знають, що зараз важко, але згодом можна буде вступити до поліціальної школи, навчатися, освоїти нові професії. Це свідомий вибір", – підсумувала жінка.