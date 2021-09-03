Троє українських письменників у Польщі можуть виграти понад мільйон гривень

Незабаром у польському Вроцлаві оголосять переможця літературної премії Центральної Європи Angelus-2021. Автор найкращої прозової книги отримає чималу грошову винагороду.

У конкурсі беруть участь книги, написані або перекладені польської мовою й опубліковані у 2020 році. Серед фіналістів премії можна побачити імена трьох відомих українських письменників.

Цікаво Самоідентифікація через мистецтво: як українка популяризує рідну культуру у Кракові

Імена фіналістів

Представниками України виступили Катерина Бабкіна, Петро Яценко та Володимир Рафєєнко.

Катерина Бабкіна / Фото фейсбук Катерини Бабкіної

Петро Яценко / Фото фейсбук Петра Яценка

Володимир Рафєєнко / Фото Дем'ян Линник (УП Життя)

Повний список фіналістів та їхніх творів виглядає так:

Катерина Бабкіна "Ніхто не танцював так, як мій дід" (Nikt tak nie tańczył, jak mój dziadek , Україна);

Петро Яценко "Магнетизм" (Magnetyzm, Україна);

Міхал Комар "Приховане" (Skrywane, Польща);

Володимир Рафєєнко "Найдовші часи" (Najdłuższe czasy, Україна);

Мірослав Тричик "Скалка. Брехня сильніша за смерть" (Drzazga. Kłamstwa silniejsze niż śmierć, Польща);

Сергій Лебедєв "Дебютант" (Debiutant, Росія);

Сигітас Парульскіс "Темрява і партнери" (Ciemność i partnerzy, Литва).

Книги відбирало журі у складі:

Микола Рябчук (голова);

Марцін Сенський;

Уршуля Гленськ;

Ришард Криніцький;

Анна Насіловська;

Малгожата Шпаковська;

Пьотр Слівінський.

Ім'я цьогорічного переможця буде оголошено 16 жовтня 2021 року. Це зроблять під час спільного урочистого заходу Angelus та Вроцлавської поетичної премії Silesius.

Що отримає переможець

Автор кращої книги отримає чек на 150 тисяч злотих (близько 1,05 мільйона гривень) та пам'ятну статуетку.

Не залишиться без призу й перекладач кращого твору: він отримає винагороду у сумі 40 тисяч злотих (приблизно 280 тисяч гривень).

Інших фіналістів відзначать преміями у розмірі 5 тисяч злотих (близько 35 тисяч гривень).

Про премію Angelus