В конкурсе принимают участие книги, написанные или переведенные на польском языке и опубликованные в 2020 году. Среди финалистов премии можно увидеть имена трех известных украинских писателей.
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Имена финалистов
Представителями Украины выступили Екатерина Бабкина, Петр Яценко и Владимир Рафеенко.
Екатерина Бабкина / Фото фейсбук Екатерины Бабкиной
Петр Яценко / Фото фейсбук Петра Яценко
Владимир Рафеенко / Фото Демьян Линник (УП Жизнь)
Полный список финалистов и их произведений выглядит так:
- Екатерина Бабкина "Никто не танцевал так, как мой дед" (Nikt tak nie tańczył, jak mój dziadek, Украина);
- Петр Яценко "Магнетизм" (Magnetyzm, Украина);
- Михал Комар "Скрытое" (Skrywane, Польша);
- Владимир Рафеенко "Длинные времена" (Najdłuższe czasy, Украина);
- Мирослав Тричик "Скалка. Ложь сильнее смерти" (Drzazga. Kłamstwa silniejsze niż śmierć, Польша);
- Сергей Лебедев "Дебютант" (Debiutant, Россия);
- Сигитас Парульскис "Темнота и партнеры" (Ciemność i partnerzy, Литва).
Книги отбирало жюри в составе:
- Николай Рябчук (председатель);
- Мартин Сенски;
- Уршуля Гленськ;
- Рышард Криницка;
- Анна Насиловська;
- Малгожата Шпаковская;
- Петр Сливинский.
Имя победителя будет объявлено 16 октября 2021 года. Это сделают во время совместного торжественного мероприятия Angelus и Вроцлавской поэтической премии Silesius.
Что получит победитель
Автор лучшей книги получит чек на 150 тысяч злотых (около 1,05 миллиона гривен) и памятную статуэтку.
Не останется без приза и переводчик лучшего произведения: он получит вознаграждение в сумме 40 тысяч злотых (примерно 280 тысяч гривен).
Других финалистов отметят премиями в размере 5 тысяч злотых (около 35 тысяч гривен).
О премии Angelus
- Напоминаем, что литературная премия Центральной Европы Angelus – это почетная литературная награда, которая вручается ежегодно с 2006 года за лучшую прозаическую книгу, опубликованную на польском языке предыдущего года.
- Организатором и основателем награждения выступает город Вроцлав.
- Лауреатом премии может стать писатель, родом из Центральной Европы (Австрия, Албания, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Эстония, Латвия, Литва, Северная Македония, Молдова, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Венгрия, Украина, Хорватия, Чехия, Черногория).
- Ранее из Украины лауреатами Angelus были Юрий Андрухович, Оксана Забужко и Сергей Жадан.