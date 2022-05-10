Так, у Гданську, Сопоті та Гдині (саме ці 3 міста входять до складу агломерації Триміста) почали штрафувати українців за безкоштовний проїзд у громадському транспорті.

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З 1 травня у місцевих автобусах, трамваях та тролейбусах потрібно купувати квиток. Разом з тим, пред'явлення паспорта України і підтвердження перетину українсько-польського кордону після 24 лютого більше не є підставою для вільного користування транспортом.

Якщо ви не зможете показати інспектору придбаний проїзний квиток, тоді вам доведеться заплатити штраф у розмірі 150 злотих.

Нагадаємо, що безкоштовним проїзд залишається на швидкісній міській залізниці SKM та у потягах компанії PKP.

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