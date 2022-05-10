Так, в Гданьске, Сопоте и Гдыне (именно эти 3 города входят в состав агломерации Труймяста ) начали штрафовать украинцев за бесплатный проезд в общественном транспорте.

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С 1 мая в местных автобусах, трамваях и троллейбусах нужно покупать билет . Вместе с тем, предъявление паспорта Украины и подтверждение пересечения украино-польской границы после 24 февраля больше не является основанием для свободного пользования транспортом.

Если вы не сможете показать инспектору приобретенный проездной билет, вам придется заплатить штраф в размере 150 злотых.

Напомним, что бесплатный проезд остается на скоростной городской железной дороге SKM и в поездах компании PKP.