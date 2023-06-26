Tripadvisor назвал лучшие достопримечательности 2023 года
Так, главной туристической локацией 2023 признали базилику Саграда Фамилия в Барселоне. В топе более половины – достопримечательности из Европы.
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Первая десятка выглядит так:
- Саградо Фамилия (Барселона, Испания),
- Колизей (Рим, Италия),
- Дом Анны Франк (Амстердам, Нидерланды),
- Фонтан Дубай (Дубай, ОАЭ),
- Empire State Building (Нью-Йорк, США),
- Музей Орсе (Париж, Франция),
- Эйфелева башня (Париж, Франция),
- Фонтан Треви (Рим, Италия),
Фонтан ди Треви / Фото UnSplash
- Центральный парк (Нью-Йорк, США),
- Площадь Испании (Севилья, Испания).
Полный рейтинг включает 25 локаций. Посмотреть их все, а также почитать отзывы путешественников, можно по ссылке.
5 альтернатив переполненным направлениям в Европе
Горячий туристический сезон в Европе в разгаре. Самые популярные локации настолько переполнены путешественниками, что города вводят ограничения на въезд и штрафуют за шум и непристойное поведение.
Но есть решение, как можно избежать толп туристов, переполненных гостиниц и постоянных очередей в популярные достопримечательности. К тому же слишком модные локации имеют завышенные цены из-за бешеного спроса. Предлагаем вам рассмотреть альтернативные варианты для самых популярных городов Европы.