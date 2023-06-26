Tripadvisor назвал лучшие достопримечательности 2023 года

Так, главной туристической локацией 2023 признали базилику Саграда Фамилия в Барселоне. В топе более половины – достопримечательности из Европы.

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Первая десятка выглядит так:

  1. Саградо Фамилия (Барселона, Испания),
  2. Колизей (Рим, Италия),
  3. Дом Анны Франк (Амстердам, Нидерланды),
  4. Фонтан Дубай (Дубай, ОАЭ),
  5. Empire State Building (Нью-Йорк, США),
  6. Музей Орсе (Париж, Франция),
  7. Эйфелева башня (Париж, Франция),
  8. Фонтан Треви (Рим, Италия),

Фонтан ди Треви / Фото UnSplash

  1. Центральный парк (Нью-Йорк, США),
  2. Площадь Испании (Севилья, Испания).

Полный рейтинг включает 25 локаций. Посмотреть их все, а также почитать отзывы путешественников, можно по ссылке.

5 альтернатив переполненным направлениям в Европе

Горячий туристический сезон в Европе в разгаре. Самые популярные локации настолько переполнены путешественниками, что города вводят ограничения на въезд и штрафуют за шум и непристойное поведение.

Но есть решение, как можно избежать толп туристов, переполненных гостиниц и постоянных очередей в популярные достопримечательности. К тому же слишком модные локации имеют завышенные цены из-за бешеного спроса. Предлагаем вам рассмотреть альтернативные варианты для самых популярных городов Европы.