Від мальовничих пляжів до культових пам'яток: 5 найкращих турів для мандрівників від TripAdvisor

TripAdvisor представив 5 найкращих турів, заснованих на відгуках мандрівників. Ці тури охоплюють такі напрямки, як Мексика, Камбоджа, Нідерланди, Індонезія та Португалія.

У переліку 5 найбільш вдалих турів для туристів цього року. Які напрямки потрапили до списку – далі у матеріалі!

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TripAdvisor назвав 5 найкращих турів

Тур у Чичен-Іца, Сеноті та Вальядолід рекомендували 96% відвідувачів. Відправлення з міста Канкун до Мексики. Ціни починаються від 59 доларів.

Чичен-Іца – одне із 7 чудес світу, культурний центр народу майя. Священний Сенот – кругла природна криниця недалеко від основних будівель майя. Тут приносили жертви богам та кидали їх на дно криниці.

Канкун – курортне місто в Мексиці, де до приходу іспанських колонізаторів мешкала цивілізація майя. Так що такий тур буде гарною нагодою познайомитися ближче з давньою цивілізацією та її історією.



Чичен-Іца / Фото Unsplash

99% мандрівників рекомендували екскурсію Ангкор-Вату в Камбоджі. Ціни починаються від 19 доларів. Тур починається зі сходом сонця, що робить древні кам'яні храми ще містичними та незвичайними. Крім того, так рано буде набагато менше туристів.

Круїз каналами в Амстердамі від Капітана Джека рекомендували 98% відвідувачів. А 99% туристів рекомендували екскурсію історичною частиною міста Порто. Останнім туром у списку став тур Балі в Індонезії.