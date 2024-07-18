В перечне 5 самых удачных туров для туристов в этом году. Какие направления попали в список – далее в материале!

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TripAdvisor назвал 5 лучших туров

Тур в Чичен-Ица, Сеноте и Вальядолид рекомендовали 96% посетителей. Отправление из города Канкун в Мексику. Цены начинаются от 59 долларов.

Чичен-Ица – одно из 7 чудес света, культурный центр народа майя. Священный Сенот – круглый природный колодец недалеко от основных зданий майя. Здесь приносили жертвы богам и бросали их на дно колодца.

Канкун – курортный город в Мексике, где до прихода испанских колонизаторов жила цивилизация майя. Так что такой тур будет хорошей возможностью познакомиться поближе с древней цивилизацией и ее историей.



Чичен-Ица / Фото Unsplash

99% путешественников рекомендовали экскурсию Ангкор-Вату в Камбодже. Цены начинаются от 19 долларов. Тур начинается с восходом солнца, что делает древние каменные храмы еще более мистическими и необычными. Кроме того, так рано будет намного меньше туристов.

Круиз по каналам в Амстердаме от Капитана Джека рекомендовали 98% посетителей. А 99% туристов рекомендовали экскурсию по исторической части города Порто. Последним туром в списке стал тур Бали в Индонезии.