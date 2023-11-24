Європейці відриваються під "‎Щедрик": у соцмережах набирає популярності запальний тренд

Ремікс на українського "‎Щедрика" Миколи Леонтовича став справжнім хітом в Європі. Іноземці знімають відео під відомий мотив.

Ремікс на пісню "‎Щедрик" захопив тікток. У мережі завірусився ролик, де європейці відриваються під трек французького діджея Charles B, який використав відомий різдвяний мотив. Така популяризація української музики дуже сподобалась європейцям і вони підхопили тренд.

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Техно-версія "‎Щедрика" запалила танцмайданчик і тікток

"‎Щедрик" створив Микола Леонтович ще на початку XX століття. Але хто б міг подумати, що під ремікс на найвідомішу у світі щедрівку будуть так відриватися на європейському фестивалі електронної музики у 2023 році!

До речі, у коментарях під відео українці подякували Charles B, що він зазначив, що це ремікс на саме українську пісню. Користувачі оцінили, як діджей популяризує нашу культуру в Європі.

Натовп на фестивалі зустрів композицію із захватом. Пізніше у тіктоці підхопили цей звук і почали знімати свої відео на нього. На цей момент понад 2 000 користувачів приєднались до тренду зі "‎Щедриком". Більшість із них – це іноземці, які дізналися, що це українська пісня.

Різдвяна техно-композиція черговий раз змусила українців пишатися. А іноземці дізналися, що це не просто мотив із фільму "‎Сам удома", а легендарна українська щедрівка. Деякі користувачі з Європи навіть намагалися вивчити слова.

Обожнюю цей український бенгер. Хотів би я підспівувати разом з текстом. Намагаюся з усіх сил синхронізувати губи,

– написав поціновувач треку з Німеччини.

Ремікс вподобали користувачі з Франції, Польщі, Німеччини та інших європейських країн.

Весь світ танцює гопака: український традиційний танець захопив мережу

"‎Щедрик" – це вже не перший український тренд, який підірвав тікток за останній час. Нещодавно іноземці з усіх куточків світу старанно виконували традиційний український гопак. Найцікавіше, що тренд знімають під пісню "‎Ти ж мене підманула", тому відео виходять дуже веселими й ефектними.

Як іноземці підхопили тренд з українським гопаком – дивіться за посиланням.