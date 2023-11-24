Ремикс на песню "Щедрик" захватил тикток. В сети завирусился ролик, где европейцы отрываются под трек французского диджея Charles B, использовавшего известный рождественский мотив. Такая популяризация украинской музыки очень понравилась европейцам, и они подхватили тренд.

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Техно-версия "Щедрика" зажгла танцпол и тикток

"Щедрик" создал Николай Леонтович еще в начале XX века. Но кто бы мог подумать, что под ремикс на известнейшую в мире щедровку будут так отрываться на европейском фестивале электронной музыки в 2023 году!

Кстати, в комментариях под видео украинцы поблагодарили Charles B, что он отметил, что это ремикс на именно украинскую песню. Пользователи оценили, как диджей популяризирует нашу культуру в Европе.

Толпа на фестивале встретила композицию с восторгом. Позже в тиктоке подхватили этот звук и начали снимать свои видео на него. На данный момент более 2 000 пользователей присоединились к тренду с "Щедриком". Большинство из них – это иностранцы, узнавшие, что это украинская песня.

Рождественская техно-композиция в очередной раз заставила украинцев гордиться. А иностранцы узнали, что это не просто мотив из фильма "Один дома", а легендарная украинская щедровка. Некоторые пользователи из Европы даже пытались выучить слова.

Обожаю этот украинский бенгер. Хотел бы я подпевать вместе с текстом. Стараюсь изо всех сил синхронизировать губы,

– написал любитель трека из Германии.

Ремикс понравился пользователям из Франции, Польши, Германии и других европейских стран.

Весь мир танцует гопак: украинский традиционный танец захватил сеть

"Щедрик" – это уже не первый украинский тренд, взорвавший тикток за последнее время. Недавно иностранцы со всех уголков мира старательно исполняли традиционный украинский гопак. Самое интересное, что тренд снимают под песню "Ти ж мене підманула", поэтому видео получаются очень веселыми и эффектными.

Как иностранцы подхватили тренд с украинским гопаком – смотрите по ссылке.