Травневі вихідні у Польщі: коли учні матимуть додаткові канікули у травні 2023
Джерело:Dziennik Polski
Шкільний календар 2022/2023 навчального року передбачає у Польщі в травні кілька подовжених вихідних. І не першотравнем єдиним.
Вихідні дні в польських школах у травні 2023
Лише минули великодні вихідні та весняні канікули для польських учнів, як у травні на них чекає ще чимало днів, вільних від занять.
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Так, у 2023 році травневі свята (majówka) припадають на понеділок – середу (1 – 3 травня). Хоч і 2 травня не є державним святом, але учні звільнені від занять у школах. Тож понеділок, вівторок та середа будуть вихідними для школярів.
Календар вихідних днів школах Польщі на травень:
- 1 травня – День праці;
- 2 травня – День прапора (вихідний день тільки в школах);
- 3 травня – День Конституції;
- 23 травня – іспит у восьмикласників з польської мови (вихідний для початкової школи);
- 24 травня – іспит з математики для восьмикласників (вихідний для початкової школи);
- 25 травня – іспит у восьмикласників з англійської мови (вихідний для початкової школи).
Таким чином, учні матимуть повноцінних 5 днів без занять. Але пам’ятайте, плануючи свою відпустку, що 2 травня не є вихідним днем для тих, хто працює на роботі.