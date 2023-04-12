В Європі існує безліч відомих та високоякісних санаторіїв, які пропонують різноманітні методи лікування та оздоровлення. Закордон 24 за підтримки TransferGo підібрав найкращі заклади, що надають широкий спектр послуг: від спа-процедур до медичного лікування.

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Монтекатіні-Терме (Італія)



Найкращий лікувальний курорт Італії / Фото italy4.me

Якщо ви плануєте відпочинок, який поєднає чудові краєвиди, сонце і ще й омолодження, тоді у Монтекатіні-Терме є все для цього. Курорт розташований в одному з наймальовничіших регіонів Італії – Тоскані, що між Флоренцією і Тірренським морем. Відтак розкішні панорами та справжній італійський колорит гарантовані.

У санаторії знаходяться аж 5 мінеральних джерел, вода в яких багата на йод, солі та сульфати, а також цілющі грязі на основі вулканічної глини. Монтекатіні-Терме пропонує безліч термальних центрів, після відвідин яких можна попрощатися з хворобами опорно-рухового апарату. Також заклад має питні курси, лікувальну фізкультуру, різноманітні масажі, кріотерапію, акупунктуру, косметологічні програми та багато іншого.

Ціна: від 1500 євро за тижневий лікувальний курс із проживанням у санаторії.

Франтішкови Лазнє (Чехія)



Недорогий курорт в Чехії / Фото Amigo

Франтішкови Лазнє – невеличке містечко в Чехії, де мешкає всього 5,2 тисячі жителів. Тут можна насолодитись старими будинками, які чудово збереглись до сьогодні, та відчути переваги сучасної інфраструктури, що відповідає всім вимогам і потребам ХХІ століття.

Як бальнеологічний курорт Франтішкови Лазнє відомий з 1827 року. Тоді тут і запрацювали 24 джерела. Води в санаторії багаті на вуглекислоту, хлор і натрій, а також сульфатами і гідрокарбонатом. Крім лікувальних ванн, тут пропонують питні курси і інгаляції. Також популярним є грязелікування, засноване на застосуванні високомінералізованого залізистого торфу.

Санаторій відомий не лише своїми джерелами, але й високим рівнем підготовки медперсоналу. Недаремно тут лікувалася вся європейська культурна еліта: Бетховен, Шіллер та Ґете.

Ціна: від 55 євро на добу з лікуванням та триразовим харчуванням.

Бад-Ішль (Австрія)



Гірський курорт в Австрії / Фото Agoda

Бад-Ішль, як і більшість європейських курортів, відомий своїми термальними водами. Як Франтішкова Лазне, він став бальнеологічним центром в 1827 році, і його так само любили відвідувати знаменитості.

В австрійському санаторії лікують грязями та мінеральною водою, яка є універсальною для дуже широкого спектра хвороб – гінекологічних, дихальних, органів травлення і т. д.

Та крім лікування, на відвідувачів чекає ще один бонус – неймовірно красива природа австрійського міста.

Ціна: від 100 євро на добу з лікуванням та триразовим харчуванням.

Колобжег (Польща)



Бюджетний польський курорт на березі моря / Фото Golden

Колобжег – найбільший і найпопулярніший курорт центральної частини Балтійського узбережжя Польщі. Тут ідеальні умови для відпочинку та лікування: чисте море, просторі піщані пляжі, ліси, озера та особливий мікроклімат.

Місцеві лікувальні мінеральні води та грязі містять багато цінних біологічно активних речовин та приваблюють людей з різних країн Європи. Основна спеціалізація курорту – захворювання органів дихання, опорно-рухового апарату, ревматизм, хвороби серцево-судинної системи та порушення обміну речовин.

Ціна: від 50 євро на добу з лікування та триразовим харчуванням.

Костянтинові Лазні (Чехія)



Елітний чеський курорт / Фото Agoda

Старовинний чеський курорт Костянтинови Лазні спеціалізується на лікуванні серця та судин (хоча паралельно тут можна підлікувати і опорно-руховий апарат, і обмін речовин). Тим самим займається й інше чеське містечко – Подебради, де процедури дешевші. Натомість у Костянтинових Лазнях більш поглиблена терапія.

Відмінність є і у воді: концентрація вуглекислого газу в мінералці Подебради становить 2000 мг/літр, у Костянтинових Лазнях – 3638 мг/літр. Тому якщо у людини є проблеми з серцем, краще їхати до Лазні.

Ціна: двотижневий курс лікування у місцевих санаторіях починається приблизно від 1000 євро (разом із проживанням).

Тепер ви знаєте, як відпочити і одночасно оздоровитися в Європі. А ми нагадуємо, що у вас є також можливість підтримати своїх рідних та близьких фінансово. У цьому допоможе міжнародний сервіс переказу коштів TransferGo. Також ви можете мати додатковий дохід завдяки бонусній програмі "Запроси друга": діліться своїм кодом запрошення та отримуйте грошові бонуси!