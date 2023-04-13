Выходные дни в польских школах в мае 2023

Только прошли пасхальные выходные и весенние каникулы для польских учеников, как в мае их ждет еще немало дней, свободных от занятий.

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Так, в 2023 году майские праздники (majówka) приходятся на понедельник – среду (1 – 3 мая). Хоть и 2 мая не государственный праздник, но ученики освобождены от занятий в школах. Так что понедельник, вторник и среда будут выходными для школьников.

Календарь выходных дней в школах Польши на май:

1 мая – День труда;

– День труда; 2 мая – День флага (выходной день только в школах);

– День флага (выходной день только в школах); 3 мая – День Конституции;

– День Конституции; 23 мая – экзамен у восьмиклассников по польскому языку (выходной для начальной школы);

– экзамен у восьмиклассников по польскому языку (выходной для начальной школы); 24 мая – экзамен по математике для восьмиклассников (выходной для начальной школы);

– экзамен по математике для восьмиклассников (выходной для начальной школы); 25 мая – экзамен у восьмиклассников по английскому языку (исходный для начальной школы).

Таким образом, ученики будут иметь полноценные 5 дней без занятий. Но помните, планируя свой отпуск, что 2 мая не является выходным днем для работающих на работе.