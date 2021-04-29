Biedronka влаштувала особливі акції до травневих свят: які товари можна придбати зі знижкою

На початку травня жителі Польщі матимуть 3 додаткових вихідних дні. Відтак, багато людей планують у цей період відпочити на природі. Які акції діятимуть в магазинах Biedronka до травневих свят і графік роботи крамниць – дізнавайтесь у матеріалі.

Нагадаємо, що 1 травня у Польщі святкують День праці, а 3 травня – День Конституції. 2 травня цього року припадає на неділю, тому цей день теж буде вихідним.

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Пропозиції з нагоди травневих свят

До 30 квітня включно у Biedronka покупці зможуть придбати 550 грамів сілезьких ковбасок від виробника Kraina Wędlin за половину ціни. Для цього потрібно їм потрібно мати картку Moja Biedronka і купити від двох до чотирьох упаковок ковбасок. Таким чином дві порції акційних ковбасок коштуватимуть 9,99 злотого (73,42 гривні), а не 19,99 (146,93 гривні), а чотири – 19,99 (146,92 гривні) замість 39,99 злотого (293,92 гривні).

Така ж вигода поширюється на всі соуси від ТМ Madero: учасники програми лояльності можуть придбати будь-які два соуси й сплатити лише за один.

Окрім того, у ніч з четверга на п'ятницю (з 29 на 30 квітня) всі магазини Biedronka працюватимуть до 02:00.



У мережі Biedronka діє акція до травневих свят / Фото Unsplash