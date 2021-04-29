В начале мая жители Польши будут иметь 3 дополнительных выходных дня. Поэтому многие люди планируют в этот период отдохнуть на природе. Какие акции будут действовать в магазинах Biedronka к майским праздникам и график работы магазинов – узнавайте в материале.

Напомним, что 1 мая в Польше отмечают День труда , а 3 мая – День Конституции . 2 мая этого года приходится на воскресенье, поэтому этот день тоже будет выходным.

К теме Майские праздники в Польше 2021: сколько выходных будут иметь работники

Предложения по случаю майских праздников

До 30 апреля включительно в Biedronka покупатели смогут приобрести 550 граммов силезских колбасок от производителя Kraina Wędlin за половину цены . Для этого нужно иметь карточку Moja Biedronka и купить от двух до четырех упаковок колбасок. Таким образом две порции акционных колбасок будут стоить 9,99 злотого (73,42 гривны), а не 19,99 (146,93 гривны), а четыре – 19,99 (146,92 гривны) вместо 39,99 злотого (293, 92 гривен).

Такая же выгода распространяется на все соусы ТМ Madero : участники программы лояльности могут приобрести любые два соуса и оплатить только один.

Кроме того, в ночь с четверга на пятницу (с 29 на 30 апреля) все магазины Biedronka будут работать до 02:00.