Цього року жителі Польщі будуть мати три додаткових вихідних дні на початку травня. Розповідаємо деталі та пояснюємо, куди можна звернутися працівникам, якщо роботодавець ігнорує право підлеглих мати офіційний вихідний.

Жителі Польщі у 2021 році відпочиватимуть з 1 по 3 травня включно. Це субота, неділя і понеділок.

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1 травня

1 травня цього року припадає на суботу. Якщо за графіком працівника субота є робочим днем, то він має право провести цей час як вихідний. Якщо субота не є робочим днем, то роботодавець повинен надати працівникові додатковий вихідний.

Дату додаткового вихідного дня обирає роботодавець. Вона повинна бути в межах травня, не пізніше. Ці правила стосуються тих, хто працює у Польщі за трудовим договором.

Якщо роботодавець ігнорує право працівника на вихідний

Якщо роботодавець відмовляється виконувати зазначені вище умови, то його дії можна трактувати як порушення трудового законодавства. За це йому можуть виписати штраф розміром від 1 до 30 тисяч злотих (від 7,38 до 221,4 тисячі гривень).

Щоб поскаржитися на роботодавця-правопорушника, слід звернутися до Державної інспекції праці Польщі, всі контактні дані якої зазначені на офіційному сайті.

2 і 3 травня

2 травня у Польщі є Днем прапора. Це не державний вихідний. Та оскільки у 2021 році 2 травня випадає на неділю, поляки у цей день відпочиватимуть.

3 травня (понеділок) – День Конституції. Цей день є державним вихідним.