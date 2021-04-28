В этом году жители Польши будут иметь три дополнительных выходных дня в начале мая. Рассказываем детали и объясняем, куда можно обратиться работникам, если работодатель игнорирует право подчиненных иметь официальный выходной.

Жители Польши в 2021 году будут отдыхать с 1 по 3 мая включительно. Это суббота, воскресенье и понедельник.

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1 мая

1 мая этого года приходится на субботу. Если по графику работника суббота является рабочим днем, то он имеет право провести это время как выходной. Если суббота не является рабочим днем, то работодатель должен предоставить работнику дополнительный выходной.

Дату дополнительного выходного дня выбирает работодатель. Она должна быть в пределах мая , не позже. Эти правила касаются тех, кто работает в Польше по трудовому договору.

Если работодатель игнорирует право работника на выходной

Если работодатель отказывается выполнять указанные выше условия, то его действия можно трактовать как нарушение трудового законодательства . За это ему могут выписать штраф в размере от 1 до 30 тысяч злотых (от 7,38 до 221,4 тысячи гривен).

Чтобы пожаловаться на работодателя правонарушителя, следует обратиться к Государственной трудовой инспекции Польши , все контактные данные которой указаны на официальном сайте.

2 и 3 мая

2 мая в Польше является Днем флага. Это не государственный выходной. Но так как в 2021 году 2 мая выпадает на воскресенье, поляки в этот день будут отдыхать.

3 мая (понедельник) – День Конституции . Этот день является государственным выходным.