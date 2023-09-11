Франція хоче запустити безлімітний проїзний: деталі

Франція планує запустити свій аналог єдиного квитка на громадський транспорт за 49 євро. Країна скористалась успішним прикладом німецького безлімітного проїзного.

Такий проїзний передбачає нескінченну кількість поїздок транспортом регіональної компанії TER та міжміськими поїздами. На це рішення французький уряд надихнув єдиний квиток за 49 євро, який став дуже популярним у Німеччині.

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Яким буде єдиний квиток у Франції

Міністр транспорту Франції Клеман Бон оприлюднив деталі плану. Він зазначив, що жителі Франції будь-якого віку зможуть придбати такий проїзний на безлімітну кількість поїздок. І ціна буде фіксована і невисока.

Ідеальний варіант – мати щось схоже на те, що є у Німеччині та інших європейських країнах, щоб заохочувати до використання поїздів для мандрівок,

– заявив він.

Запуск безлімітного проїзного у Франції поки відклали до наступного літа. Але попередньо він діятиме на міжміські та регіональні потяги.

Поїзди компанії TER сполучають населені пункти в різних регіонах Франції. Вони перевозять близько 1,1 мільйона пасажирів лише за один день. Тому з таким безлімітним проїзним французи зможуть заощадити сотні євро.

Підрахуємо. Один із популярних залізничних маршрутів TER Бордо – Аркашон (він коштує 15 євро) або Марсель – Тулон (за 17 євро). Якщо пасажири здійснюють такі подорожі регулярно, то з єдиним квитком вони зможуть зекономити дуже хороші суми.

Також квиток розповсюджуватиметься на потяги Intercity. Вони курсують між містами Франції на більші відстані, ніж регіональні поїзди TER. Серед популярних маршрутів тут Бордо – Ніцца та Париж – Тулуза. Якщо бронювати квиток в день подорожі, то проїзд із Парижа до Тулузи обійдеться аж у 94 євро. А це майже вдвічі більше за очікувану ціну проїзного на цілий місяць.

За найкращим сценарієм квиток також забезпечить безкоштовний проїзд міським транспортом: автобусами, трамваями та метро. "‎Якщо це буде можливо", – сказав Клеман Бон. Офіційного і остаточного рішення поки досі немає. Невідомою залишається і прогнозована вартість єдиного квитка у Франції.

Успішний досвід Європи

Нагадаємо, проїзний за 49 євро, який дає можливість безлімітного проїзду, влада Німеччини назвала "‎найбільшою реформою громадського транспорту в історії країни". Понад три мільйони німців купили єдиний квиток з моменту його запуску. Щоправда, керівники транспортних компаній попереджають, що ціна на проїзд може зрости. Це підвищення може відбутися у січні 2024 року.

Португалія також запускає єдиний квиток. Він буде діяти лише на потяги та коштуватиме теж 49 євро.