Такой проездной предполагает бесконечное количество поездок на транспорте региональной компании TER и междугородных поездах. На это решение французское правительство вдохновил единый билет за 49 евро, который стал очень популярен в Германии.

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Каким будет единый билет во Франции

Министр транспорта Франции Клеман Бон обнародовал детали плана. Он отметил, что жители Франции любого возраста смогут приобрести такой проездной на безлимитное количество поездок. И цена его будет фиксированной и невысокой.

Идеальный вариант – иметь что-то вроде того, что есть в Германии и других европейских странах, чтобы поощрять использование поездов для путешествий,

– заявил он.

Запуск безлимитного проездного во Франции пока отложили до следующего лета. Но предварительно он будет действовать на междугородные и региональные поезда.

Поезда компании TER соединяют населенные пункты в разных регионах Франции. Они перевозят около 1,1 миллиона пассажиров каждый день. Поэтому с таким безлимитным проездным французы смогут сэкономить сотни евро.

Подсчитаем. Один из популярных железнодорожных маршрутов TER Бордо – Аркашон (стоит 15 евро) или Марсель – Тулон (за 17 евро). Если пассажиры совершают такие поездки регулярно, то с единым билетом они смогут сэкономить очень хорошие суммы.

Также билет будет распространяться на поезда Intercity. Они курсируют между городами Франции на большие расстояния, чем региональные поезда TER. Среди популярных маршрутов здесь Бордо – Ницца и Париж – Тулуза. Если бронировать билет в день путешествия, то проезд из Парижа в Тулузу обойдется в 94 евро. А это почти вдвое больше ожидаемой цены проездного на целый месяц.

По самому лучшему сценарию билет также обеспечит бесплатный проезд на городском транспорте: автобусах, трамваях и метро. "Если это будет возможно", – сказал Клеман Бон. Официального и окончательного решения пока еще нет. Неизвестной остается и прогнозируемая стоимость единого билета во Франции.

Успешный опыт Европы

Напомним, проездной за 49 евро, дающий возможность безлимитного проезда, власти Германии назвали "наибольшей реформой общественного транспорта в истории страны". Более трех миллионов немцев купили единый билет с момента его запуска. Правда, руководители транспортных компаний предупреждают, что цена на проезд может возрасти. Это повышение может произойти в январе 2024 года.

Португалия также запускает единый билет. Он будет действовать только на поезда и тоже будет стоить 49 евро.