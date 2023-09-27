Поїздка дивовижними місцями: для велосипедистів з'явиться маршрут через 8 балканських країн

Велосипедисти незабаром отримають можливість вирушити на абсолютно новий маршрут, що пролягає через вісім балканських країн. Цей веломаршрут загальною довжиною близько 2 000 кілометрів планують запустити вже наступного року.

Новий веломаршрут поєднає вісім балканських країн

Веломаршрут Trans Dinarica проходитиме через місця дивовижної краси: густі ліси, скелясті гори, мальовничі узбережжя та національні парки.

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Так, дорога поєднає вісім країн:

Чорногорію, Словенію, Північну Македонію, Сербію, Боснію та Герцеговину, Хорватію, Албанію, Косово.

У новаторській розробці велосипедисти, які вирушають у пригоду Західними Балканами, тепер матимуть доступ до комплексного інструменту навігації. Цей інноваційний ресурс допоможе велосипедистам ретельно спланувати кожен етап подорожі, надаючи детальну інформацію про культурні пам'ятки, національні парки, варіанти розміщення, заклади харчування та піт-стопи, які варто відвідати.

Любителі пригод можуть почати планувати свою подорож 1250-мильною стежкою Транс-Дінаріка через Західні Балкани / Фото Matevž Hribar​

Ця безпрецедентна платформа спрямована на те, щоб задовольнити потреби ентузіастів велосипедного спорту, які вперше прагнуть дослідити чудеса Західних Балкан.

За словами одного із творців маршруту, траса не проходитиме через великі міста, а головною метою проєкту стане просування сталого туризму в регіоні.

Якими місцинами можна буде проїхатися: дивіться відео