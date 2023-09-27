Новый веломаршрут объединит восемь балканских стран

Веломаршрут Trans Dinarica будет проходить через места удивительной красоты: густые леса, скалистые горы, живописные побережья и национальные парки.

Читайте также Вытащит кошелек за секунды: какие страны Европы больше всего страдают от карманников

Так, дорога объединит восемь стран:

Черногория, Словению, Северная Македония, Сербию, Боснию и Герцеговину, Хорватия, Албанию, Косово.

В новаторской разработке велосипедисты, отправляющиеся в приключение Западными Балканами, теперь получат доступ к комплексному инструменту навигации. Этот инновационный ресурс поможет велосипедистам тщательно спланировать каждый этап путешествия, предоставляя подробную информацию о культурных достопримечательностях, национальных парках, вариантах размещения, заведениях питания и пит-стопах, которые стоит посетить.

Любители приключений могут начать планировать свое путешествие по 1250-мильной тропе Транс-Динарика через Западные Балканы / Фото Matevž Hribar

Эта беспрецедентная платформа направлена на то, чтобы удовлетворить потребности энтузиастов велосипедного спорта, впервые стремящихся исследовать чудеса Западных Балкан.

По словам одного из создателей маршрута, трасса не будет проходить через крупные города, а главной целью проекта станет продвижение устойчивого туризма в регионе.

Какими местами можно будет проехаться: смотрите видео

Может заинтересовать: "европейское лето" на побережье Средиземного моря – очень популярный тренд, но не в этом году, когда Европа пережила очень напряженный туристический сезон и аномальную жару. Так что, вероятно, высокий туристический сезон в будущем сместится на более прохладную осень. Посмотрим, в каких странах Европы лучше отдыхать осенью.