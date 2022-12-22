А ми тим часом продовжуємо тему рецептів чеських різдвяних страв. Так, раніше ми уже розповідали, як готувати смаженого коропа і картопляний салат, які обов'язково повинні бути на святковому столі. А на цей раз ділимося рецептами класичних десертів, без яких уже важко уявити Різдво в Чехії.
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Ванільні рогалики (Vanilkové rohlíčky)
Інгредієнти:
- 180 грамів борошна;
- 60 грамів мелених волоських горіхів або мигдалю;
- щіпка кориці;
- 60 грамів цукрової пудри;
- 140 грамів вершкового масла;
- 1 яєчний жовток;
- 2 пакетики ванільного цукру;
- 100 грамів цукрової пудри для посипки.
Спосіб приготування:
- Залишіть вершкове масло на дві години при кімнатній температурі, потім розріжте його на невеликі шматочки.
- Перемішайте з цукром і жовтком, додайте мелені горіхи.
- Висипте туди пів пакетика ванільного цукру, корицю та борошно.
- Замісіть однорідне тісто, оберніть його фольгою та поставте на 2 години в холодильник.
- Тоді сформуйте з тіста рогалики і покладіть їх на деко, попередньо змащене олією або вкрите спеціальним папером для запікання.
- Випікайте рогалики при температурі 180°C, доки вони не підрум'яняться.
- Ще теплими посипте їх цукровою пудрою, змішаною з ваніллю.
Рогалики можна зберігати в холоді як мінімум два тижні.
Чеські ванільні рогалики / Фото ketodiet
Кокосове печиво (Kokosové cukroví)
Інгредієнти:
- 200 грамів борошна;
- 200 грамів вершкового масла;
- 80 грамів цукрової пудри;
- 200 грамів кокосової стружки;
- 1 яйце;
- улюблене повидло;
- шоколад для розтоплення.
Спосіб приготування:
- Змішайте просіяне борошно з цукром і кокосовою стружкою.
- Додайте яйце і порізане на шматочки масло.
- Замісіть тісто, сформуйте з нього печиво довільної форми. Можна зробити у формі довгастих батончиків.
- Викладіть печиво на форму для запікання, встелену пергаментом.
- Відправте печиво в духовку та випікайте його приблизно 10 хвилин при температурі 180°C.
- Половинки охолодженого печива з'єднайте між собою повидлом і з одного боку вмочіть у розтоплений шоколад.
- Залишіть печиво полежати тиждень.
Смачного!
Кокосове печиво по-чеськи / Фото toprecepty