А ми тим часом продовжуємо тему рецептів чеських різдвяних страв. Так, раніше ми уже розповідали, як готувати смаженого коропа і картопляний салат, які обов'язково повинні бути на святковому столі. А на цей раз ділимося рецептами класичних десертів, без яких уже важко уявити Різдво в Чехії.

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Ванільні рогалики (Vanilkové rohlíčky)

Інгредієнти:

180 грамів борошна;

60 грамів мелених волоських горіхів або мигдалю;

щіпка кориці;

60 грамів цукрової пудри;

140 грамів вершкового масла;

1 яєчний жовток;

2 пакетики ванільного цукру;

100 грамів цукрової пудри для посипки.

Спосіб приготування:

Залишіть вершкове масло на дві години при кімнатній температурі, потім розріжте його на невеликі шматочки.

Перемішайте з цукром і жовтком, додайте мелені горіхи.

Висипте туди пів пакетика ванільного цукру, корицю та борошно.

Замісіть однорідне тісто, оберніть його фольгою та поставте на 2 години в холодильник.

Тоді сформуйте з тіста рогалики і покладіть їх на деко, попередньо змащене олією або вкрите спеціальним папером для запікання.

Випікайте рогалики при температурі 180°C, доки вони не підрум'яняться.

Ще теплими посипте їх цукровою пудрою, змішаною з ваніллю.

Рогалики можна зберігати в холоді як мінімум два тижні.

Чеські ванільні рогалики / Фото ketodiet

Кокосове печиво (Kokosové cukroví)

Інгредієнти:

200 грамів борошна;

200 грамів вершкового масла;

80 грамів цукрової пудри;

200 грамів кокосової стружки;

1 яйце;

улюблене повидло;

шоколад для розтоплення.

Спосіб приготування:

Змішайте просіяне борошно з цукром і кокосовою стружкою.

Додайте яйце і порізане на шматочки масло.

Замісіть тісто, сформуйте з нього печиво довільної форми. Можна зробити у формі довгастих батончиків.

Викладіть печиво на форму для запікання, встелену пергаментом.

Відправте печиво в духовку та випікайте його приблизно 10 хвилин при температурі 180°C.

Половинки охолодженого печива з'єднайте між собою повидлом і з одного боку вмочіть у розтоплений шоколад.

Залишіть печиво полежати тиждень.

Смачного!

Кокосове печиво по-чеськи / Фото toprecepty