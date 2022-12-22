А ми тим часом продовжуємо тему рецептів чеських різдвяних страв. Так, раніше ми уже розповідали, як готувати смаженого коропа і картопляний салат, які обов'язково повинні бути на святковому столі. А на цей раз ділимося рецептами класичних десертів, без яких уже важко уявити Різдво в Чехії.

Читайте також Українська книга – українцям в Польщі: як ініціатива волонтерки переросла у великий проєкт

Ванільні рогалики (Vanilkové rohlíčky)

Інгредієнти:

  • 180 грамів борошна;
  • 60 грамів мелених волоських горіхів або мигдалю;
  • щіпка кориці;
  • 60 грамів цукрової пудри;
  • 140 грамів вершкового масла;
  • 1 яєчний жовток;
  • 2 пакетики ванільного цукру;
  • 100 грамів цукрової пудри для посипки.

Спосіб приготування:

  • Залишіть вершкове масло на дві години при кімнатній температурі, потім розріжте його на невеликі шматочки.
  • Перемішайте з цукром і жовтком, додайте мелені горіхи.
  • Висипте туди пів пакетика ванільного цукру, корицю та борошно.
  • Замісіть однорідне тісто, оберніть його фольгою та поставте на 2 години в холодильник.
  • Тоді сформуйте з тіста рогалики і покладіть їх на деко, попередньо змащене олією або вкрите спеціальним папером для запікання.
  • Випікайте рогалики при температурі 180°C, доки вони не підрум'яняться.
  • Ще теплими посипте їх цукровою пудрою, змішаною з ваніллю.

Рогалики можна зберігати в холоді як мінімум два тижні.

Чеські ванільні рогалики / Фото ketodiet

Кокосове печиво (Kokosové cukroví)

Інгредієнти:

  • 200 грамів борошна;
  • 200 грамів вершкового масла;
  • 80 грамів цукрової пудри;
  • 200 грамів кокосової стружки;
  • 1 яйце;
  • улюблене повидло;
  • шоколад для розтоплення.

Спосіб приготування:

  • Змішайте просіяне борошно з цукром і кокосовою стружкою.
  • Додайте яйце і порізане на шматочки масло.
  • Замісіть тісто, сформуйте з нього печиво довільної форми. Можна зробити у формі довгастих батончиків.
  • Викладіть печиво на форму для запікання, встелену пергаментом.
  • Відправте печиво в духовку та випікайте його приблизно 10 хвилин при температурі 180°C.
  • Половинки охолодженого печива з'єднайте між собою повидлом і з одного боку вмочіть у розтоплений шоколад.
  • Залишіть печиво полежати тиждень.

Смачного!

Кокосове печиво по-чеськи / Фото toprecepty