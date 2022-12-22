А мы тем временем продолжаем тему рецептов чешских рождественских блюд. Так, раньше мы уже рассказывали, как готовить жареного карпа и картофельный салат, которые обязательно должны быть на праздничном столе. А в этот раз делимся рецептами классических десертов, без которых уже трудно представить Рождество в Чехии.

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Ванильные рогалики (Vanilkové rohlíčky)

Ингредиенты:

  • 180 граммов муки;
  • 60 граммов молотых грецких орехов или миндаля;
  • щепотка корицы;
  • 60 граммов сахарной пудры;
  • 140 граммов сливочного масла;
  • 1 яичный желток;
  • 2 пакетика ванильного сахара;
  • 100 граммов сахарной пудры для посыпки.

Способ приготовления:

  • Оставьте сливочное масло на 2 часа при комнатной температуре, затем разрежьте его на небольшие кусочки.
  • Перемешайте с сахаром и желтком, добавьте молотые орехи.
  • Высыпьте туда пол пакетика ванильного сахара, корицу и муку.
  • Замесите однородное тесто, обверните его фольгой и поставьте на 2 часа в холодильник.
  • Тогда сформуйте из теста рогалики и положите их на противень, предварительно смазанный маслом или покрытый специальной бумагой для запекания.
  • Выпекайте рогалики при температуре 180°C, пока они не подрумянятся.
  • Еще теплыми посыпьте их сахарной пудрой, смешанной с ванилью.

Рогалики можно хранить в холоде как минимум две недели.

Чешские ванильные рогалики / Фото ketodiet

Кокосовое печенье (Kokosové cukroví)

Ингредиенты:

  • 200 граммов муки;
  • 200 граммов сливочного масла;
  • 80 граммов сахарной пудры;
  • 200 граммов кокосовой стружки;
  • 1 яйцо;
  • любимое повидло;
  • шоколад для растопки.

Способ приготовления:

  • Смешайте просеянную муку с сахаром и кокосовой стружкой.
  • Добавьте яйцо и порезанное на кусочки масло.
  • Замесите тесто, сформуйте из него печенье любой формы. Можно сделать в форме продолговатых батончиков.
  • Выложите печенье на форму для запекания, устланную пергаментом.
  • Отправьте печенье в духовку и выпекайте приблизительно 10 минут при температуре 180°C.
  • Половинки охлажденного печенья соедините между собой повидлом, и с одной стороны обмакните в растопленный шоколад.
  • Оставьте печенье полежать неделю.

Приятного аппетита!

Кокосовое печенье по-чешски / Фото toprecepty