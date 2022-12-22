А мы тем временем продолжаем тему рецептов чешских рождественских блюд. Так, раньше мы уже рассказывали, как готовить жареного карпа и картофельный салат, которые обязательно должны быть на праздничном столе. А в этот раз делимся рецептами классических десертов, без которых уже трудно представить Рождество в Чехии.

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Ванильные рогалики (Vanilkové rohlíčky)

Ингредиенты:

180 граммов муки;

60 граммов молотых грецких орехов или миндаля;

щепотка корицы;

60 граммов сахарной пудры;

140 граммов сливочного масла;

1 яичный желток;

2 пакетика ванильного сахара;

100 граммов сахарной пудры для посыпки.

Способ приготовления:

Оставьте сливочное масло на 2 часа при комнатной температуре, затем разрежьте его на небольшие кусочки.

Перемешайте с сахаром и желтком, добавьте молотые орехи.

Высыпьте туда пол пакетика ванильного сахара, корицу и муку.

Замесите однородное тесто, обверните его фольгой и поставьте на 2 часа в холодильник.

Тогда сформуйте из теста рогалики и положите их на противень, предварительно смазанный маслом или покрытый специальной бумагой для запекания.

Выпекайте рогалики при температуре 180°C, пока они не подрумянятся.

Еще теплыми посыпьте их сахарной пудрой, смешанной с ванилью.

Рогалики можно хранить в холоде как минимум две недели.

Чешские ванильные рогалики / Фото ketodiet

Кокосовое печенье (Kokosové cukroví)

Ингредиенты:

200 граммов муки;

200 граммов сливочного масла;

80 граммов сахарной пудры;

200 граммов кокосовой стружки;

1 яйцо;

любимое повидло;

шоколад для растопки.

Способ приготовления:

Смешайте просеянную муку с сахаром и кокосовой стружкой.

Добавьте яйцо и порезанное на кусочки масло.

Замесите тесто, сформуйте из него печенье любой формы. Можно сделать в форме продолговатых батончиков.

Выложите печенье на форму для запекания, устланную пергаментом.

Отправьте печенье в духовку и выпекайте приблизительно 10 минут при температуре 180°C.

Половинки охлажденного печенья соедините между собой повидлом, и с одной стороны обмакните в растопленный шоколад.

Оставьте печенье полежать неделю.

Приятного аппетита!

Кокосовое печенье по-чешски / Фото toprecepty