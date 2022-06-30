Так, граждане Украины, прибывшие в Польшу из-за российско-украинской войны и проживающие в польском Торуне или в соседних гминах, смогут и дальше бесплатно пользоваться городским транспортом. Однако для этого придется приобрести специальный проездной билет на месяц.

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Проездной с отметкой UKR дает право ездить по всем дневным и ночным маршрутам до конца августа. Оформляют билеты в кассах Городского транспортного заведения (MZK). Их можно найти по следующим адресам:

Sienkiewicza 24/26 (возле трамвайного ДЕПО MZK) – 6:00 – 17:30;

Św. Jana Pawła II 2 – 9:45 – 17:30 (перерыв 13.45 – 14.00);

PIUS UMT w CH Atrium Copernicus, ul. ółkiewskiego 15 – 9:00 – 16:45 (перерыв 11.30 – 11.45);

Legionów 220 (автобусная петля MZK) – 9:15 – 17:00 (перерыв 12.00 – 12.15);

Szosa Okrężna 62-82 (трамвайная петля MZK) – 7:45 – 15:30 перерыв 13.45 – 14.00 (в период 14 – 31 июля 2022 года касса не будет работать).